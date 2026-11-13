Migrantes continuarán con su misión de llegar al norte

A pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de no dejarlos ingresar a su territorio, migrantes que conforman la caravana “Dios con Nosotros” aseguran que continuarán movilizándose hacia el norte de México.

Los integrantes de la caravana llegaron a Huixtla y se ubican en las instalaciones del domo del barrio Guadalupe, en donde algunos de solicitaron ayuda a los servicios de emergencia por afectaciones en su salud, principalmente en los pies por las largas caminatas.

Estos descansarán para en las próximas horas reemprender el camino de la ruta costera, como ha ocurrido con otras movilizaciones, las cuales han sido desarticuladas antes de salir del territorio chiapaneco.

Testimonio

Manuel Saldívar, de Honduras, señaló que él buscará llegar a EUA, ya que su familia se encuentra en ese país.

El Gobierno Federal informó que el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) iniciará acercamientos con los extranjeros que participan en la caravana para informarles que “no podrán pasar hacia los Estados Unidos” y ofrecerles apoyos para que puedan retornar a su país de origen con seguridad.

“Se les informa de la situación y si la mayoría decide retornar, les facilitamos el proceso”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que a todos los grupos que han ingresado al país se les atiende con respeto a los derechos humanos.