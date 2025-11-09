Migrantes invaden playas y roban huevos de tortuga

El decomiso de huevos de tortuga sigue aumentando y ahora son indocumentados, quienes, a su paso por Puerto Arista se llevan este producto, afirmaron habitantes del lugar quienes dijeron que la vigilancia policial es muy escasa por las noches.

Los pobladores aseguraron que el robo de huevo de tortuga se registra de manera frecuente y nadie hace nada para evitarlo, pues elementos policiacos no hacen un trabajo eficiente ni de calidad, por lo que este tipo de delitos continúa no solamente en el centro turístico de Puerto Arista si no que también en Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal.

Piden aumentar vigilancia

Ante está situación los habitantes de Puerto Arista, encabezados por Jorge Jiménez Velázquez, comentaron que los ilegales cada vez que pasan por esta playa se llevan los huevos de tortuga, ya sea para su alimentación o para venta, con la que obtienen dinero para seguir su camino.

Los pobladores pidieron a las autoridades policiacas den seriedad a los operativos en las playas, pues hasta el momento no han dado buenos resultados, ya que el saqueo de huevo de tortuga sigue dándose de manera frecuente a pesar de que esta especie cada día está más cerca de desaparecer de la faz de la tierra.