Migrantes laborales desatendidos por el estado

Pese a que al interior de México se desplazan tres millones de personas tan sólo en el trabajo agrícola, no se tiene información oficial respecto a cuáles son las características de estas migraciones, así lo expuso la antropóloga Martha García Ortega, quien recientemente ha investigado las condiciones laborales en el corte de caña.

Al respecto, y en el marco del coloquio “Diálogos sobre movilidades y fronteras en el sur de México”, García Ortega dijo que el sur de Quintana Roo es el lugar donde llegan grupos indígenas de la costa de Oaxaca y del norte de Chiapas a cortar caña desde hace más de 40 años.

Indicó que en los últimos tres años instituciones como el Sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes (Sipinna), han iniciado programas para atender el trabajo infantil en estos campos.

Deficiencias

“En el sur de Quintana Roo organizan ferias de servicios en las galeras donde hay población migrante laboral desde hace tres años”, indicó la investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien realizó un reporte señalando las deficiencias de estos programas.