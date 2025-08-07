Migrantes llegan a Huehuetán Estación

Tras una caminata de varias horas y bajo una férrea custodia a cargo de policías federales, estatales y militares, así como de organismos de emergencia, migrantes llegaron hasta el parque 5 de Mayo de Huehuetán Estación.

El grupo de hombres, mujeres y niños cruzó sin problemas las garitas migratorias de Viva México y Huehuetán para descansar en el domo, en donde recibieron atención de personal de Protección Civil y de integrantes del organismo Médicos sin Fronteras.

Salida

Los migrantes partieron la mañana de este miércoles del parque Bicentenario de Tapachula, ante la falta de atención de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)

Explicaron que descansarán en esta población y este jueves continuarán su travesía, ya que tienen como objetivo llegar a la Ciudad de México para buscar su regularización de estancia y poder ubicarse en cualquier ciudad del país.

Y es que ellos reconocen que a los Estados Unidos ya no pueden ir, por las políticas antiinmigrantes del presidente de ese país, Donald Trump.