Migrantes reciben atención médica

Con el propósito de promover el cuidado de la salud y la prevención de las diversas enfermedades, la Jurisdicción Sanitaria Número Ocho implementó protocolos para ayudar a los migrantes durante su travesía.

Las autoridades de salud instalaron módulos en donde se brindó valoración médica a cada uno de ellos a fin de constatar las condiciones de salud en las que se encuentran tras caminar tantos kilómetros por las carreteras del estado.

Por su parte, los migrantes provenientes de diferentes países mostraron su buena disposición de participar, y tras descansar unas horas, procedieron a continuar su camino rumbo a la ciudad de Arriaga.

Señalaron que este tipo de revisiones médicas resultan bastante positivas ya que les permite conocer las condiciones físicas en las que se encuentran y recibir tratamiento médico en caso de ser necesario, ya que muchos, debido a las inclemencias del clima, presentan síntomas como tos o gripa, por lo que se les brindó medicamento de manera gratuita.