Migrantes se concentran para retomar caravana

Un grupo de unos 300 extranjeros partieron el sábado de Ciudad Hidalgo. Víctor Sánchez / CP

Decenas de migrantes, principalmente venezolanos, se concentran en el parque Bicentenario, en el centro de Tapachula, para reorganizarse y poder irse en caravana hacia el norte del país.

Un grupo de unos 300 extranjeros partieron el sábado de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo y tras caminar 44 kilómetros están llegando para descansar y en algunos casos atenderse de la salud.

Estos mencionan que podrían continuar este lunes en la ruta costera del migrante, en su intento por alcanzar el “sueño americano” que son los Estados Unidos.

La venezolana Livia López asegura que la migración de su país se está incrementando en los últimos días debido a los conflictos postelectorales, luego que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de los comicios.

“Allá no hay trabajo, no hay salud, no hay comida, ni oportunidades; una familia tiene que vivir un mes con 40 dólares y eso no alcanza ni para una semana”, sostiene y dice que por eso, ella y su familia decidió emprender el viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos.

Ella es parte de la última caravana que se está reorganizando, luego que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les ha brindado atención tras haber ingresado a territorio mexicano por el río Suchiate.

Pequeños grupos de migrantes de Venezuela y otros países de Centroamérica, Africa y El Caribe, se encuentran en el parque Bicentenario y descansan, ya que el viaje se complica por las altas temperaturas y las lluvias.

En esta última caravana un migrante de Venezuela ya fue atropellado por una motocicleta y se encuentra grave, pero hospitalizado.