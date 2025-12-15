Migrantes se quedan en la frontera sur: obispo

La Iglesia Católica de Tapachula mostró su preocupación, al detectar que se están generando “grandes asentamientos en nuestra ciudad” de personas de diferentes nacionalidades, entre ellos haitianos, cubanos y salvadoreños, que incluso no encuentran un trabajo digno para que puedan solventar sus gastos familiares.

El obispo de la Diócesis, Luis Manuel López Alfaro, indicó que se ha incrementado el ingreso de extranjeros a territorio mexicano por la frontera sur y se están quedando en la región, debido al cierre fronterizo de Estados Unidos, por las políticas establecidas por el gobierno de Donald Trump.

Por ello, pidió al Gobierno Federal que se les brinde mayor atención en cuanto a los trámites migratorios y solicitudes de refugio, así como respetar sus derechos humanos.

Denuncias

En los últimos meses se ha denunciado en forma constante la falta de atención a las personas en contexto de movilidad, ya que tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), como el Instituto Nacional de Migración (INM), tardan meses en resolver sus solicitudes de asilo o de regularización de estancia.

López Alfaro dijo que la llegada de extranjeros permanece, “se ha convertido en una migración silenciosa y por goteo. Ya no existen las famosas caravanas, pero la presencia de migrantes es muy considerada en nuestra región”.

“Este escenario migratorio responde a las políticas migratorias restrictivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, como una migración de fronteras cerradas, impidiendo a los migrantes el ingreso a su país; esto está haciendo que la frontera sur de México se convierta en un lugar de destino”, señaló.

Explicó que en el albergue Diocesano Belén, va en aumento el número de personas que llegan en pequeños grupos, principalmente de Guatemala y Honduras, entre ellos mujeres de la tercera edad, con problemas de enfermedades crónicas como la diabetes, VIH e hipertensión, así como personas mexicanas que han sido deportadas de Estados Unidos.

Ello se suma a la falta de atención de los trámites de la Comar, que no da respuesta a las solicitudes, por lo que se generan los asentamientos de migrantes que ya no pueden seguir su camino hacia otras regiones del país en donde cuenten con mejores oportunidades.

Fue durante su mensaje semanal que hizo la petición a las autoridades, en momentos en que se acercan las celebraciones de la Navidad. “La justicia, la alegría y la paz que el Mesías de Dios trae consigo, inunde nuestros corazones y la vida de nuestra familia, de nuestras comunidades y de la Diócesis”.