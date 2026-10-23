Migrantes seguirán su camino aún enfermos

Enfermedades respiratorias, temperaturas, dolores musculares y ampollas en los pies, son solo algunos de los padecimientos que presentan los migrantes que integran la caravana “Fe y Esperanza 2. Sin Fronteras”, la cual arribó al municipio de Huixtla.

El grupo se instaló en el domo del barrio Guadalupe, en las márgenes del río, tras dos jornadas de caminata desde Tapachula, en donde han sufrido fuertes aguaceros, lo que ha mermado su salud.

Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria VII, Protección Civil, Grupo Beta y Médicos sin Fronteras, han acudido para brindarles atención, sobre todo a mujeres y niños, que son considerados los más vulnerables.

Los extranjeros, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, insisten en que después de descansar podrán continuar su camino, ya que su objetivo es llegar al norte del país y en muchos de los casos, volver a ingresar a los Estados Unidos, de donde ya fueron expulsados.

Son cientos de personas quienes han caminado por la noche, a pesar de los riesgos que representan la circulación de tráilers y los cambios de temperatura, además de las fuertes lluvias.

Los migrantes hicieron llamados a las autoridades y a la ciudadanía para que los apoyen con alimentos y agua, así como con medicamentos para quienes han enfermado, ya que carecen de recursos económicos.