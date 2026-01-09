Migrantes y retornados son potencial humano

La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur de Chiapas identificó a la mano de obra migrante y a los mexicanos que retornan desde Estados Unidos como un “potencial humano” clave para los nuevos polos de desarrollo que se impulsan en el estado, en particular en la región fronteriza.

En entrevista, la titular de la dependencia, María Amalia Toriello Elorza, señaló que en un contexto global de escasez de mano de obra calificada, la llegada de personas en contexto de movilidad y el regreso de connacionales representan un “bono demográfico relevante” para la entidad.

Oportunidades

“Tenemos que crear las condiciones para que quienes regresan o deciden establecerse en Chiapas, encuentren oportunidades y puedan aprovechar sus capacidades”.

La funcionaria subrayó que, en el caso específico de los migrantes internacionales, es fundamental avanzar en sus procesos de regularización para facilitar su integración formal al mercado laboral local.

Toriello Elorza destacó que Chiapas cuenta con una amplia oferta de capacitación laboral, tanto para la población migrante como para la local. Mencionó que instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) trabajan con esquemas de educación dual, que permiten a los estudiantes vincularse con el sector productivo desde los primeros semestres.

Acciones a realizar

“La Unach impulsa proyectos para romper con la idea de estudiar cinco o seis años sin garantía de empleo. Hoy se prepara a los jóvenes para insertarse en industrias emergentes como Inteligencia Artificial (IA), Aeronáutica y otras áreas técnicas”, explicó la titular de la dependencia.

A estas acciones se suman otras universidades públicas y privadas, así como el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech). La secretaria afirmó que el estado “no tiene problemas en materia de capacitación”, debido a la oferta institucional existente.

Avances significativos

Respecto al contexto para la inversión, la titular de la Frontera Sur aseguró que el último año ha registrado avances significativos en materia de seguridad, lo que ha generado mayor confianza para la movilidad y las actividades económicas.

“Hoy tenemos un panorama distinto. Los índices de violencia han disminuido y las personas pueden transitar con mayor tranquilidad. El gobernador ha reiterado que en los próximos cinco años se seguirá trabajando intensamente, para consolidar estas condiciones”, afirmó.