Miguel Hernández obtuvo plata en maratón en CDMX

El deportista Miguel Hernández, originario de San Cristóbal de Las Casas, mejor conocido como “Rongo Rongo”, junto a su guía José Manuel Gómez Hernández conquistaron el segundo lugar en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025, en la categoría varonil de invidentes.

Detallaron que este logro no solo representa una medalla de plata, sino también un ejemplo de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo, Su historia nos recuerda que no existen límites, cuando el corazón late con fuerza y la voluntad nunca se rinde.

“Gracias gracias… Se logró. ¡Oficialmente maratonista! Gracias a mi familia y equipo. Por ser mi inspiración y felicidades, por ese súper segundo lugar en la categoría varoni invidentes”, escribió su hermana Saskya Hernández, quien siempre acompaña a su hermano en las competencias.

Miguel Rongo Rongo es también un destacado artista plástico, músico y compositor ciego, nacido en San Cristóbal de Las Casas el 27 de diciembre de 1990. Entre los muchos logros de Miguel se encuentra su primera exposición pictórica en 2005. Durante los años 2005 a 2008 formó parte del Ensamble de Guitarra Clásica, bajo la dirección del maestro Jesús Medina.

En 2007, su habilidad fotográfica fue reconocida al obtener el primer lugar en el concurso estatal de fotografía “Un día en la vida de los chiapanecos”, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Posteriormente, en 2011, presentó su exposición fotográfica titulada “Otras Miradas”.

A pesar de enfrentar la pérdida total de la vista en 2017, Miguel ha demostrado una admirable fuerza al reaprender a pintar y a componer música para piano. Su determinación y pasión lo llevaron a presentar en 2022 su álbum musical titulado “Sueños, Recuerdos y Emociones”.