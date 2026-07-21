Mil 500 visitantes asisten al Planetario: Aditech

Como parte de las acciones de divulgación científica, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), Jovani Salazar, destacó la respuesta ciudadana de mil 500 personas que se congregaron en el Planetario Tuxtla para disfrutar del programa “Domingo de Noche Espacial”, un evento gratuito diseñado para acercar la ciencia y la astronomía a las familias chiapanecas de manera lúdica e interactiva.

En su mensaje, Jovani Salazar subrayó que estas iniciativas forman parte de la estrategia para democratizar el acceso a la ciencia y la cultura. En ese sentido, resaltó la reducción a la mitad de los costos de entrada en el servicio habitual, así como la gratuidad total para escuelas, tanto en el Planetario como en el Museo, con el fin de garantizar espacios públicos accesibles para la niñez y la juventud.

La jornada desarrollada de seis de la tarde a nueve de la noche y ofreció a las y los asistentes proyecciones astronómicas e inmersivas en el Domo 360°, así como recorridos guiados por las distintas salas temáticas del recinto. Asimismo, la explanada principal fue sede del bazar de emprendimiento local “Raíces de Chiapas”, que ofreció una variada muestra comercial y gastronómica, acompañada de la presentación artística de un grupo de danza K-pop.