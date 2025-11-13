﻿﻿
Mil 600 escuelas sin clases por paro de labores

Noviembre 13 del 2025
Díaz Ordóñez reconoció que el magisterio esta consciente de las afectaciones que generan en los estudiantes. Ramón García / CP
Maestros anunciaron que mil 600 escuelas en el Soconusco se sumarán al paro de labores de 48 horas que emprenderá el magisterio a nivel nacional.

El secretario de Organización de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Ordóñez, dijo que serán cinco mil maestros los que se integrarán al paro de labores que se realizará los días 13 y 14 de noviembre.

Aulas vacías

Los estudiantes se quedarán sin clases por la lucha de los maestros que buscan que sus derechos laborales y pensiones.

Díaz Ordóñez reconoció que el magisterio esta consciente de las afectaciones que generan en los estudiantes, pero afirman que por la vía de diálogo no se han logrado avances y que el Gobierno Federal no les deja otra opción, ya que no ha querido dar atención a sus justas demandas y ha mostrado una cerrazón con el magisterio.

“Este paro de 48 horas se debe a la falta de respuesta del Gobierno Federal a las demandas del magisterio, entre las que se encuentran la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y la atención a las necesidades de salud y educación”, expresó.

