Mil millones anuales para “Chiapas Puede”

Más de mil millones de pesos anuales destina el gobierno de Chiapas al programa de alfabetización “Chiapas Puede”, una inversión que de acuerdo a lo revelado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es un esfuerzo para combatir el rezago educativo que mantiene al estado en los primeros lugares a nivel nacional en rezago educativo.

El mandatario explicó que estos recursos permiten otorgar la beca Rosario Castellanos a quienes aprenden a leer y escribir, así como pagar a asesores, entre los que hay maestros y estudiantes universitarios.

Meta

Ramírez Aguilar señaló que espera que a finales del año 2027 puedan alzar la anhelada bandera blanca en todo el estado, esto como señal de que se ha erradicado el rezago educativo en la materia.

En la actualidad más de medio millón de chiapanecas y chiapanecos, incluidos adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, no saben leer ni escribir, situación que desde inicio de su gestión estaba decidido a transformar.

Ramírez Aguilar destacó que el programa no solo combate el rezago educativo, sino que también fortalece el tejido social mediante los círculos de estudio, donde la comunidad acompaña a quienes aprenden y fomenta la solidaridad en barrios, fraccionamientos y zonas rurales.

Mencionó que próximamente, en el mes de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizará en el estado un congreso internacional contra el analfabetismo, con la presencia de diplomáticos interesados en conocer esta experiencia.

El gobernador subrayó que el modelo chiapaneco ha generado agenda nacional y que otras entidades federativas con problemas graves de analfabetismo han mostrado interés en replicarlo.

Respecto a la posibilidad de recibir recursos del extranjero, indicó que aún no se ha concretado, aunque confió en que la Unesco podría pronunciarse al respecto.

Al finalizar, Ramírez Aguilar expresó su compromiso de que al concluir su mandato podrá decir que recibió un estado con casi 14 por ciento de analfabetismo y lo entregará con un índice cercano a cero.