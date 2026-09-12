Miles acompañan al alcalde al Informe de la presidenta

Más de 6 mil tuxtlecas y tuxtlecos acompañaron al presidente Ángel Torres durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado en el estadio Víctor Manuel Reyna, donde se hizo presente la fuerza y unidad de Tuxtla en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en México.

Con música y un ambiente de fiesta, el presidente Ángel Torres encabezó el contingente que ingresó por la cabecera sur del estadio, donde reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez, pues gracias a la unidad, a dos años de gobierno, México, Chiapas y Tuxtla avanzan con más y mejores oportunidades de desarrollo.

En este marco, el alcalde Ángel Torres afirmó que se continuará trabajando y sumando esfuerzos con el gobernador Eduardo Ramírez y la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar los avances y llevar más bienestar a todos los sectores de la capital chiapaneca.