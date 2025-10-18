Miles asistieron a la FIL Unach 2025

Miles de personas se dieron cita a las distintas sedes de la XII edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) 2025, marcando el éxito rotundo de este encuentro donde se desarrollaron alrededor de 400 actividades culturales, educativas, artísticas, de ciencia e innovación.

Al dirigirse a los presentes en el teatro hundido de la Benemérita Unach, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó el aporte de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), invitada de honor de la FIL, para los resultados que se obtuvieron.

En su mensaje, Chacón Rojas afirmó que, de este evento, los asistentes se llevaron libros, aprendizajes, experiencias compartidas, amistades y sobre todo entusiasmo, pasión e interés por seguir leyendo.

Señaló que se contó con más de 20 mil asistentes, entre las Infancias, jóvenes, adultos y familias enteras, quienes participaron de esta fiesta de las letras, algo que debe hacer sentir muy orgullosa a la comunidad universitaria, dado que se está impactando de manera positiva en la sociedad chiapaneca.

Finalmente, acompañado del coordinador general de la FIL, José Luis Ruiz Abreu, anunció que la edición XIII de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Unach, a desarrollarse en 2026, tendrá a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas como invitada de honor.

Por su parte, la ejecutiva de la Editorial Universitaria de la USAC, Sofia Gamarro, con la representación del rector Walter Mazariegos Biolis, agradeció la calidez y la calidad de la anfitrionía de los chiapanecos, indicando que después de esta experiencia, los lazos de amistad y trabajo son más fuertes entre ambas instituciones.

En este marco, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, refirió que todo el conocimiento que se generó durante este evento, en un futuro deben ser puesto al servicio de los demás.

Asimismo, la directora general de la editorial Tirant Lo Blanch México, María Goerlich León, agradeció la oportunidad de formar parte de esta y de muchas ediciones más de la FIL Unach, misma que se ha convertido en una gran propuesta la cultura en el sur de México.

De este evento fueron testigos la directora general para las Culturas y las Artes de Chiapas, Angélica Altuzar Constantino, la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco; el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez y la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, entre otros servidores públicos universitarios.