Miles de estudiantes a clases; terminó el receso

A partir de este lunes miles de estudiantes del nivel Básico (preescolar, primaria y secundaria) regresan a clases, esto después de que concluyó el periodo de vacaciones de diciembre y que se extendió los primeros días de enero de 2026.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, para Educación Básica se tienen contemplados 185 días de actividades académicas.

Esto incluye varios ejes, desde suspensión de labores docentes, jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil.

Además de Consejo Técnico Escolar, Talleres Intensivos, así como las preinscripciones para los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria.

Son mas de 20 mil maestras y profesores los que estarán regresando a clases y de acuerdo con el magisterio, hay condiciones para llevar a cabo el retorno a las actividades.

Prevención

Ante la situación epidemiológica que enfrenta Chiapas, algunas escuelas están tomando medidas preventivas para prevenir brotes de padecimientos virales.

En algunas instituciones del nivel de preescolar, además de recordar a las familias que este lunes es el retorno a los salones, también lanzaron un llamado para que las niños y niñas no sean llevados si presentan tos, fiebre o ronchas en las manos, pies o boca.

Todo esto para evitar que haya estudiantes contagiados de influenza, sarampión o coxsiacke.

En caso de que las alumnas o alumnos presenten síntomas respiratorios, es importante que acudan a las unidades de salud para una pronta revisión médica.

Contexto

Recientemente la Secretaría de Salud de Chiapas, justo en el marco del regreso a clases, recomendó a la población a que completen los esquemas de vacunación de sus hijos e hijas para la reducción de riesgos.

También la dependencia estatal comunicó que en caso de las alumnas o alumnos “presenten síntomas respiratorios, fiebre o sarpullido, no sean llevados a la escuela y se acuda de inmediato a valoración médica, a fin de evitar contagios y posibles complicaciones”.