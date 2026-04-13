Miles de estudiantes regresan a clases

A partir de este lunes 13 de abril, miles de estudiantes de Educación Básica están regresando a clases, después de que disfrutaron dos semanas de vacaciones como parte de lo programado en el calendario escolar.

La comunidad estudiantil comenzó el periodo de vacaciones de manera oficial desde el 30 de marzo, los descansos se extendieron hasta el pasado viernes 10 de abril.

Las estadísticas de la Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, a enero de este año, contemplaron 291 mil 193 estudiantes en preescolar, con 14 mil 500 docentes distribuidos en siete mil 593 escuelas.

Otros niveles

Uno de los niveles con mayor número de alumnas y alumnos es el de primarias, en el que se esperan que este lunes regresen a clases 786 mil 582 estudiantes con ocho mil 593 maestras y maestros. En esta parte educativa hay alrededor de 33 mil escuelas.

Más información

Con base a la información del calendario escolar 2025-2026, para Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) se tienen contemplados 185 días de actividades académicas en el ciclo actual.

Para el siguiente mes se tienen contemplados algunos días de suspensión de labores docentes, marcados para el 1.º y el 5 de mayo.

Las razones se vinculan con el Día del Trabajo, una fecha en la que, además, se suelen realizar protestas por diversas organizaciones sindicales.

El 5 de Mayo sucede de igual manera, por la conmemoración de un año más de la Batalla de Puebla. Para el 15 del mismo mes, el calendario escolar también contempla una fecha feriada debido a la celebración del Día del Maestro.

Secundaria

Este lunes 13 de abril también se estarán incorporando a las actividades escolares otros 299 mil 112 estudiantes de nivel secundaria, en más de tres mil escuelas y con alrededor de 16 mil 600 docentes.