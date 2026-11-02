Miles de familias visitan panteones tuxtlecos

Entre flores, ofrendas, música de marimba y recuerdos, miles de familias acudieron este 1 de noviembre a los panteones de Tuxtla Gutiérrez para visitar a sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos, una tradición que cada año reúne a generaciones enteras en torno a la memoria de quienes ya no están.

Desde temprana hora, los camposantos comenzaron a recibir a visitantes que llegaron con ramos de flores, veladoras y alimentos para adornar las tumbas.

La jornada también representó una oportunidad para que comerciantes ofrecieran flores y otros productos utilizados en las ofrendas, en medio del movimiento de familias que recorrieron los pasillos de los panteones.

La música de marimba contribuyó al ambiente de celebración, en el que la nostalgia y el cariño se mezclaron con la convivencia familiar.

Significado

Para muchas personas, estas visitas representan una manera de mantener vivos los recuerdos, transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones y reencontrarse simbólicamente con sus seres queridos.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, informó que hasta las 9:00 horas se contabilizaban cerca de 60 mil visitantes en los panteones de la ciudad.

La cifra del año pasado fue de 180 mil personas, mientras que se espera una mayor afluencia durante el día de hoy 2 de noviembre, considerado la fecha de mayor concurrencia.

Señaló que el Ayuntamiento desplegó una fuerza de tarea de 600 elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Municipales y Salud, con el propósito de garantizar la seguridad y brindar atención a quienes acuden a los camposantos.

Acciones preventivas

Por su parte, el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, indicó que las acciones preventivas comenzaron el 30 de octubre y se mantendrán durante las jornadas de mayor afluencia.

Añadió que, hasta el momento, no se habían reportado incidentes en los siete panteones de la ciudad.

Entre las principales recomendaciones pidió a las familias evitar el ingreso de objetos punzocortantes y bebidas alcohólicas, así como prestar especial atención a las personas adultas mayores y a los menores de edad.

El funcionario también llamó a los padres de familia a acompañar a sus hijos durante la tradicional pedida de calabacita, debido a que por la noche se incrementa la presencia de niñas y niños en las calles.