En Chiapas, 205.4 mil hogares con al menos una persona menor de 18 años no cuentan con acceso a alimentos, lo que representa un desafío importante para el bienestar de las familias, de acuerdo con los datos estadísticos intercensales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentados por el Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas (FEC).

El organismo también señaló que, aunque el 85.9 por ciento de la población parecía tener acceso a servicios de salud, solo el 60 por ciento estaba afiliada en 2025.

“El acceso a la atención médica es fundamental para el bienestar, pero garantizar su cobertura y disponibilidad sigue siendo un desafío para el estado”, indicó el FEC.

Diversidad cultural

En estos datos, se expone que en Chiapas, el 29 por ciento de la población de tres años y más habla alguna lengua indígena y el 38.8 por ciento se considera como tal. “La diversidad cultural es parte fundamental de la identidad chiapaneca y representa una riqueza que debe reconocerse y preservarse”, destacó el Observatorio.

Persisten retos

Asimismo, la estadística también revelan que en el estado, el porcentaje de viviendas con agua entubada dentro de ellas aumentó de 52.6 por ciento en 2020 a 60.4 por ciento en 2025.

“Aunque se registran avances, el acceso a servicios básicos sigue siendo un aspecto fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población”, concluyó el FEC.