Miles de migrantes siguen llegando por la frontera sur

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, afirmó que miles y miles de migrantes siguen llegando a México por la frontera sur, por lo que el mayor reto es continuar atendiéndolos.

Señaló que de los seis millones de migrantes que han ingresado irregularmente al país, a dos millones 200 mil se les han entrado documentos para que permanezcan en el territorio nacional.

“De 194 países que hay en el mundo, tenemos migrantes de 114 nacionalidades. México es uno de los países por donde más migrantes están pasando por su territorio, pero también decirles que México es un país de ejemplo en el mundo en la atención a migrantes, porque la migración no es un delito, sino una falta administrativa, y eso garantiza que no serán detenidos”, agregó.

En entrevista colectiva, reiteró que a todos los migrantes que llegan al México “se les atiende y se tramitan documentos, porque lo que queremos es una migración segura, ordenada y regular, a fin de que no pongan en riesgo su vida en el tránsito por este país o en la residencia”.

Desafortunadamente, agregó, “ha habido muchos hechos delictivos del crimen organizado que ha utilizado a los migrantes como un nuevo filón de la criminalidad; esa es nuestra preocupación”.

A los extranjeros que se encuentran acampanando en el Suchiate, les pidió que “esperen el trámite o que sigan caminando hacia su destino final. A nadie se detiene, no he dado ninguna instrucción de que sean detenidos. Los agentes no portan armas ni nada, y una vez que pisan el territorio, hay que garantizar su integridad y su trayectoria”.

Recordó que como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su último pronunciamiento, los migrantes “no podrían estar en estaciones migratorias más de 36 horas”.

Operativo Verano 2023

Garduño Yáñez llegó a San Cristóbal para dar el banderazo de inicio del Operativo Especial de Verano 2023 del Programa Héroes Paisanos, con el que se busca dar a los paisanos que regresen de vacaciones, seguridad, la bienvenida, información, apoyarlos en los trámites en la aduana si traen camionetas, inmuebles y mascotas.

Dicho programa opera todo el año, pero refuerza sus acciones en las temporadas de Semana Santa, verano e invierno, como parte del compromiso del Gobierno de México para acompañar el esfuerzo de los paisanos para reunirse con la familia en nuestro país.

El comisionado también informó que Chiapas ocupa ya “el primer lugar de trabajadores que van a buscar la esperanza a los Estados Unidos”, después de Oaxaca, aunque dijo desconocer el número de personas en esa condición.

En representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, afirmó que para Chiapas el programa Héroes Paisanos “tiene cada vez más importancia, porque sabido es que flujos migrantes de nuestra entidad cobran cada día más presencia en las comunidades latinas asentadas en Estados Unidos”.

Agregó: “La atención a los migrantes mexicanos y a toda persona en situación de migración es una prioridad de Estado, que exigen de la gestión constante para garantizar el goce de los derechos fundamentales y hacer posible el reencuentro anhelado entre familias”.