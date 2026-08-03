Miles de nacimientos de niños con padres migrantes

La directora general del Registro Civil en Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, señaló que durante este año en las distintas oficialías del estado se han registrado nacimientos de aproximadamente cinco mil niños, hijos de padres extranjeros y reveló que la incidencia de estos ocurre más en Tapachula, Suchiate, Comitán, La Trinitaria, La Independencia, entre otros.

Refirió que la cifra es mayor en relación con el año pasado, que se registraron cerca de dos mil nacimientos de hijos de migrantes. La entrevistada expuso que para las instituciones, el registro oportuno de niñas y niños de 0 a 17 años es fundamental, pues el acta de nacimiento no es solo un trámite burocrático, sino el inicio de los derechos humanos, ya que da acceso a la CURP, a programas de educación, becas y atención médica especializada.

Humanismo

Explicó que, si bien, la migración ha disminuido, Chiapas mantiene un vínculo histórico con Guatemala, como países fronterizos y países hermanos, por lo que el trato debe ser totalmente humanista, además de la llegada de migrantes de Sudamérica y del Caribe.

Sobre los requisitos, aclaró que ya no se exige la apostilla a los padres migrantes, sino que ahora solo se pide una constancia de la Procuraduría del DIF para respaldar el trámite y agilizar el registro.

Detalló que este es un momento histórico que se fundamenta en el Artículo 20 de la Ley de Movilidad, que establece el derecho a la identidad, bajo la instrucción del gobernador de contar con “un registro civil humanista, activo, eficiente y no burocrático”.