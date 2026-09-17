Miles de personas gritaron: “¡Viva Mexico!”

Con altas temperaturas y ambiente festivo, unos 40 mil chiapanecos disfrutaron del Grito de Independencia y el concierto de Banda MS, desde la explanada del parque central, en Tuxtla Gutiérrez.

Un evento que entrelaza la conmemoración de los héroes de independencia, los momentos que han marcado la historia de Mexico, la diversión y el activismo en diversos municipios de Chiapas, donde, de manera simultánea con el gobernador Eduardo Ramírez, los alcaldes dieron el Grito de Independencia.

En la capital del estado, la gente disfrutó y batalló con algunos empujones, pero en medio de esta verbena popular se pudieron ver alegría, paz y reencuentro de las familias.

Agrupaciones musicales

Se presentaron diversas agrupaciones como el Mariachi de Seguridad del Pueblo, la Orquesta del Humanismo, músicos escolares y talento local.

Antes del grupo musical estelar Banda MS, el mandatario estatal, vestido con la ropa de gala de Chamula, lanzó las arengas, incluyendo a Agustina Gómez Checheb, Matías de Córdova y Joaquín Miguel Gutiérrez, y recordó la histórica Rebelión de San Juan Chamula.

Asimismo, recordó a los héroes y las heroínas nacionales que dieron patria y libertad: Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Vicente Guerrero, Leona Vicario y Josefina García. A estas voces se sumaron las tradicionales arengas: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Chiapas! y ¡Viva México!

Posteriormente, la Banda MS realizó una presentación que atendió las expectativas de las más de 40 mil personas que acudieron al Centro de Tuxtla Gutiérrez.

Historia

Es importante reflexionar que la conmemoración del Grito de Independencia ha evolucionado a través del tiempo, un tema abordado en otros momentos por el cronista de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alejandro Sánchez Flores, quien ha detallado el origen de esta actividad.

Contó que el Grito de Dolores por el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue un acto de rebelión en contra de los españoles peninsulares. El grito original fue: ¡Viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Hidalgo nunca dijo ¡Viva México!, pues aún no era país. Inicialmente, Hidalgo no buscaba la independencia, sino autonomía; es decir, que la Nueva España tuviera un gobierno regional propio, por ello apoyaba a Fernando VII.

Saldo

Oficialmente, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que realizó un despliegue de más de 400 elementos, vigilancia aérea con drones, torres de videovigilancia y arcos detectores de metales, entre otras acciones para el Operativo Fiestas Patrias 2026.

El evento se desarrolló con un importante dispositivo de seguridad y durante el mismo Protección Civil atendió a algunas personas desmayadas en la capital del estado.