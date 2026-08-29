Miles de personas participaron en la CIU

Con una participación de miles de personas y la realización de más de 450 eventos presenciales y a distancia, concluyó la Convención Internacional CIU Unach 2026, consolidándose como un amplio espacio de encuentro para la ciencia, la cultura, el conocimiento y la innovación.

Durante estas jornadas, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) recibió la participación de académicos, investigadores, estudiantes, artistas y especialistas provenientes de 21 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nepal, Países Bajos, Puerto Rico y Sudáfrica.

La presencia del estudiantado destacó de manera especial a lo largo de las actividades, quienes participaron activamente en conferencias, congresos, coloquios, talleres, exposiciones y diversas expresiones culturales, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

El rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, destacó la participación de ponentes de talla mundial, así como la importancia de generar espacios que permitan a la comunidad universitaria discutir ideas, vincularse con especialistas y académicos de diferentes regiones del mundo, así como integrar nuevos saberes.

Punto de encuentro

La CIU Unach 2026 también convirtió a la Universidad en un punto de encuentro internacional, donde la cultura, el conocimiento y la innovación convergieron para impulsar nuevas formas de colaboración y diálogo académico.

Chacón Rojas reconoció especialmente el trabajo y compromiso del Comité Organizador, encabezado por la secretaria general de la Universidad, María del Carmen Vázquez Velasco, cuya labor permitió articular las actividades y hacer posible el desarrollo de esta gran celebración universitaria.

Como cierre, la CIU Unach 2026 concluyó con broche de oro con un concierto realizado en la Colina Universitaria, que reunió a miles de integrantes de la comunidad Unach y visitantes, convirtiendo este espacio en un punto de celebración y convivencia.

Con esta edición, la CIU Unach 2026 deja como resultado una universidad fortalecida como espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva, proyectando a Chiapas y a la Unach hacia nuevos escenarios de colaboración internacional, al tiempo de declararse lista para la edición del próximo año.