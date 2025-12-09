Miles de personas visitan el parque Bicentenario

En este periodo decembrino, donde las familias acostumbran a visitar diversos espacios públicos, el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez luce abarrotado de personas de todas las edades, mayormente durante los fines de semana.

Al llegar a este sitio, las familias, sus hijos e hijas, pueden disfrutar de los juegos instalados, además de las decoraciones de luces y adornos navideños.

Este fin de semana se vio a cientos de familias disfrutando de esta plaza publica tomándose la foto del recuerdo y consumiendo los diversos productos que se encuentran en el lugar con las vendimias.

Se siente la temporada

Los árboles en el parque Bicentenario lucen en un color dorado, debido a que fueron colocadas como parte del adorno y el lugar presenta una mejor vista. En los alrededores también hay arcos iluminados y nochebuenas que acompañan la ambientación.

El juego de luces en algunos puntos viene acompañado con mensajes como: “Próspero 2026”. Niños y niñas, durante este fin de semana, abarrotaron los juegos tradicionales que hay, desde las resbaladillas hasta el conocido cohete.

Si recorres toda la extensión del parque, también encontrarás esferas de gran tamaño rodeada de múltiples colores, además de casitas iluminadas y hasta figuras de regalos de dimensiones por arriba de lo habitual.

Dentro del entretenimiento también aparecen arcos iluminados en forma de regalos navideños, así como pinos de múltiples colores y un túnel lleno de luces.

La mayor admiración de las familias es el pino colocado en el centro del parque, el cual ofrece todo un espectáculo con varias de tonalidades y movimiento en las luces que se acompañan de música.