Miles de tarjetas se entregará para estudiantes

Más de 80 mil tarjetas se entregarán en Chiapas para que estudiantes de diversos niveles educativos se preparen, para que en las siguientes fechas comiencen a cobrar sus apoyos económicos de las becas que brinda el Gobierno Federal.

Marcelo Toledo Cruz, titular de Becas Bienestar en Chiapas, explicó que la dispersión de los plásticos se hará del 18 de noviembre al 4 de diciembre.

En la reciente visita que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, recordó, fueron alrededor de tres mil tarjetas las que ya se entregaron de la Beca Gertrudis Bocanegra, que va dirigida a alumnas y alumnos de universidades públicas.

Calendario

Toledo Cruz recordó que se llevará a cabo, del 16 al 30 de noviembre, el pegado de información a las salidas de las escuelas de bachillerato y universidades, para que la comunidad estudiantil conozca qué día se tendrá las asambleas para la entrega de los plásticos.

La dispersión de las tarjetas incluye las becas de bachillerato con 57 mil documentos, además de dos mil 167 para Jóvenes Escribiendo el Futuro y 23 mil 537 para la Gertrudis Bocanegra.

Las becas del Bienestar, recordó, son pagadas en los meses pares, es decir, en febrero, abril y junio. En agosto no se realiza por el tema vacacional. Se reanuda en octubre y diciembre.

Diciembre, mes tentativo

Explicó que una vez que las tarjetas sean entregadas, la comunidad estudiantil debe estar pendiente para los depósitos que comenzarán a caer, posiblemente, en el mes de diciembre.

Toledo Cruz remarcó que, independiente de la fecha en que reciban sus plásticos, las becas de este ciclo escolar (2026) comienzan a surtir efecto a partir del 1 de septiembre.

Remarcó que la Federación está haciendo un esfuerzo para darle el apoyo a estudiantes desde primaria hasta universitarios, por lo que es importante que las familias den un buen uso a ese recurso.

Finalmente, Toledo Cruz hizo un llamado a la población para que estén al pendiente de la información que se colocará en las escuelas, a fin de que acudan a los espacios asignados a recoger los plásticos.