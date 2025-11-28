Miles disfrutan canciones de Julión Álvarez

La multitud abarrotó el estadio Víctor Manuel Reyna para disfrutar de la presentación Julión Álvarez, quien además de sus canciones mostró una producción de alto nivel en el escenario con luces y pantallas, con lo que puso a cantar y bailar al público asistente.

Hacer fila por varias horas para conseguir un boleto valió la pena ya que el cantante chiapaneco se mostró complaciente con los asistentes al concierto, mismo que se extendió por horas en la capital de Chiapas.

Familias completas y grupos de amigos se instalaron con el objetivo de disfrutar de cerca al llamado “Rey de la Taquilla”. Previo a su presentación, Julión Álvarez se reunió con el gobernador Eduardo Ramírez quien promovió el evento luego de ver la gran respuesta de los chiapanecos, que en tiempo récord agotaron los boletos para las presentaciones de la Feria Chiapas.