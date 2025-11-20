Miles viven con colitis ulcerosa sin saberlo

Se estima que alrededor de 48 mil personas en México viven con colitis ulcerosa, que provoca síntomas como dolor abdominal, diarrea crónica y una sensación constante de urgencia para ir al baño, lo que afecta su calidad de vida.

Se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal autoinmune de la que poco se conoce, por lo que es fundamental generar mayor educación y concientización para que las personas que presenten algunos síntomas acudan con el médico especialista.

La gastroenteróloga Ceriolíth Tenorio expuso que levantarse cada día sin saber si será un buen o mal día es parte de la realidad para miles de personas que viven con colitis ulcerosa, que provoca una respuesta inmunológica desregulada generando inflamación crónica en la mucosa del colon.

“Este padecimiento puede provocar diarrea crónica que puede acompañarse de sangre, dolor abdominal, pérdida de peso y otras alteraciones que afectan significativamente la calidad de vida”, explicó la especialista.

Diagnóstico oportuno

El diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado son esenciales para inducir y mantener la enfermedad en remisión; sin embargo, el reto no es solo médico, también implica brindar información confiable, contención emocional y acompañamiento diario.

Destacó que la atención integral es clave, por lo cual surge la plataforma digital Viviendo con Colitis Ulcerosa, un espacio de información, herramientas prácticas y contención emocional que busca mejorar la calidad de vida y fomentar la adherencia al tratamiento.

Busca apoyar a los profesionales de la salud y a los pacientes, a que mejoren su calidad de vida porque poco se conoce de la colitis; se considera que cuidar el bienestar emocional es tan importante como atender la salud física. Ofrece artículos sobre nutrición, ejercicio y salud mental.