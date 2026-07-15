Militares llevan labor social a la selva Lacandona

Un total de 95 elementos militares, junto a 11 vehículos oficiales, se desplazaron hacia comunidades de la selva Lacandona para llevar a cabo labores sociales y también la entrega de ventiladores.

Se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), bajo la dirección de la VII Región Militar a cargo del general de brigada E.M. Antonio Ramírez Escobedo, inició estas actividades.

Los elementos militares acudieron a la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo, municipio en el que instalaron diversos módulos de atención ciudadana sin costo alguno.

“El evento estuvo encabezado por los Comandantes de la 38/a. Y 39/a. Zonas Militares, acompañados por el Cabildo de Ocosingo y autoridades ejidales de Nueva Palestina, quienes además hicieron entrega de ventiladores para la comunidad”, informaron la autoridades militares.

Lo que se realizó

Dentro de las labores sociales destacaron las consultas médicas, además de apoyo dental y acompañamiento psicológico.

A las acciones en favor de la población se sumaron los talleres y oficios, desde el corte de cabello, temas de electricidad, reparación de electrodomésticos, albañilería, herrería y jardinería.

Las autoridades militares también destacaron el trabajo comunitario que se hizo, a través de las labores de mantenimiento y de la pintura aplicada en las escuelas y centro de salud.

Con el propósito de apoyar a las comunidades, también se realizaron actividades didácticas y deportivas, además de sala de lectura y dibujo. Los militares participaron en encuentros deportivos y proyección de películas.

“Con estas acciones directas, el Ejército reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad y las autoridades civiles, impulsando el bienestar y el desarrollo de las familias chiapanecas”, remarcaron las autoridades.