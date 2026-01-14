Militares regalan café y pan afuera de hospital

Militares del 13/o. Batallón de Infantería, ubicado en Rancho Nuevo, llegaron este martes al Hospital de las Culturas para brindar café y pan a familiares de quienes se encuentran internados, los cuales se niegan a utilizar el albergue pues, afirman, les cobran 30 presos por persona y únicamente aceptan a dos.

Mismas que se encuentran instaladas en las afueras del nosocomio, padeciendo las bajas temperaturas por el frente frío número 27 que afecta la región.

Como parte del Plan DN-III-E, los militares acudieron a las seis de la mañana de este martes para la distribución de bebidas calientes en las inmediaciones del Hospital de las Culturas.

“Esta actividad se realizó con el objetivo de socorrer a la población durante las afectaciones ocasionadas por las bajas temperaturas que se han presentado en esta localidad”, informó la Secretaría de la Defensa nacional (Defensa) en un comunicado.

No utilizan albergue

Familiares de los enfermos denunciaron que no utilizan el albergue del hospital porque les cobran 30 pesos diarios y aceptan únicamente dos personas por paciente. Y es que los habitantes de las comunidades acostumbran acudir en grupos o familias para estar al pendiente sus seres queridos.

Cabe precisar que la mayoría sí utiliza las instalaciones del albergue, ya que el pago les da derecho a los servicios básicos necesarios como cama, cobijas, sanitarios, refugio, entre otros.

El albergue fue inaugurado en el mes de julio del 2025, con la asistencia de autoridades locales y estatales.

Cabe recordar que el edificio donde funciona estuvo abandonado por más de una década; ahora ofrece alojamiento digno a familiares de pacientes del hospital, gracias al gesto altruista de una familia sancristobalense que decidió donar y reconstruir el inmueble, permaneciendo en el anonimato.

En esa ocasión, las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios del albergue a cuidar el espacio, mantenerlo limpio y respetar las normas de uso.

Destacaron que la intención es brindar refugio digno a personas originarias de comunidades de los Altos y Norte que acompañan a sus familiares hospitalizados.