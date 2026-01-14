Millonaria cantidad para alcantarillado en 5 municipios

De 160 millones de pesos (mdp) será la inversión que se hará en cinco municipios de Chiapas para atender el rezago de infraestructura hidráulica, por lo que se mejorará el sistema de alcantarillado, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El recurso económico, que se trabaja de forma conjunta con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Chiapas (CEAS) y los ayuntamientos, incluye la mejora de los servicios de agua potable.

Los municipios que se verán beneficiados con la inversión con Proagua son Chanal, Mitontic, Larráinzar, Tenejapa y Oxchuc.

Desde la Conagua se informó sobre la importancia de que existan proyectos relacionados al Plan Nacional Hídrico, para hacer una planeación integral y eficiente.

Saneamiento

El director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Felipe Irineo Pérez, en conjunto con la directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, coincidieron en que haya políticas públicas para el saneamiento.

Se explicó que el Plan Nacional Hídrico 2025-2030 “es una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla recursos federales destinados a las entidades federativas para abatir el rezago en el acceso y manejo del agua. En este sentido, subrayó la relevancia de que el Gobierno Estatal priorice inversiones significativas en infraestructura hidráulica”.

Con lo antes señalado, también se destacó la elaboración de una cartera de proyectos para este año, dentro de los que destacan la construcción de tanques de captación pluvial, sanitarios ecológicos y sistemas de alcantarillado para 12 municipios prioritarios.

Uno de los aspectos resaltados tiene que ver con la coloración del agua, incluso la Conagua destacó que el año pasado mejoraron los indicadores del vital líquido desinfectado, esto con el acompañamiento técnico implementado en los municipios.

“Con estas acciones, los tres órdenes de gobierno refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar las condiciones de vida de las comunidades chiapanecas”, remarcó la Conagua.