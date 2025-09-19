Millonaria inversión en restauración de microcuencas

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, comentó que también un trabajo permanente en 71 microcuencas en 33 municipios, con un total de 90 comunidades, para restaurar millones de hectáreas de bosques y selvas, que ayuden a la conservación del agua, flora y fauna.

Destacó que el gobernador ha puesto los ojos en el medio ambiente y quiere y hará de Chiapas el primero en la conservación ambiental. El estado estaba un deshonroso primer lugar en incendios forestales y ahora gracias al trabajo que se ha hecho en el último año, se ha evitado grandes afectaciones, bajando al lugar 13 nacional.

En el trabajo de microcuenca dijo que había ríos enterrados completamente, como el de Tiltepec, desde el 80 por un ciclón, "se restauró, se saneó, pero también estaba contaminado, se están haciendo los estudios pertinentes con los laboratorios y se está viendo la calidad del agua, si se puede consumir, se está contemplando el tratamiento".

Derecho al agua

El derecho al agua es fundamental y debe ser garantizado para todas y todos, lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pensar en el futuro, con el cambio climático, los fenómenos naturales cada vez más fuertes, los ríos que han enterrado desde hace años por la geografía del estado, se debe trabajar en el tema.

El trabajo que están haciendo servirá para la mitigación y adaptación al cambio climático, cuyos efectos se sienten con altas temperaturas, lluvias intensas, sequías, "en Chiapas se va rescatar los ríos, la fauna, la flora y se está reforestando alrededor de las microcuencas".

Varios pulmones verdes habían sido talados, quemados, desde hace años, habían acabado con gran parte de los cerros, pero se está reforestando varias zonas. Había un cerro que se quemaba todos los años en Villaflores y este año por primera vez no se incendió.