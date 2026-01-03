Millonaria inversión vial en La Trinitaria

Con una inversión superior a los seis millones de pesos (mdp), se inició los trabajos de conservación del camino Lázaro Cárdenas–Carmen Xhan, en el municipio de La Trinitaria, De acuerdo con el titular de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, estos trabajos beneficiarán a un aproximado de 20 mil habitantes.

Las obras que forman parte del programa "Carreteras Vivas", abarcará casi 13 kilómetros en tramos aislados e incluirá trabajos de terracería, drenaje, pavimentación y señalamiento. Ruiz Morales expuso que por años había sido una de las principales solicitudes de la población.

Proyecto

El titular explicó que al ser una zona comercial, el proyecto estaba previsto para 2026, pero debido al ahorro presupuestal se adelantó su arranque antes de finalizar el año, por instrucciones del gobernador del estado, además, enfatizó que el compromiso será entregar los proyectos en óptimas condiciones.

Por su parte, la diputada local Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, destacó que el inicio de los trabajos es motivo de progreso y aseguró que estas acciones se verán traducidas en más comercio, mejor circulación y bienestar social.

Contraste

También el presidente municipal de La Trinitaria, Denis Gabriel Solís Alvarado, agradeció el inicio de rehabilitación del tramo carretero, subrayando que al ser una ruta muy transitada, por muchos años no se contó con un buen camino para trasladarse, en contraste ahora que el municipio recibe nuevamente el apoyo gubernamental.