Millones de personas dependen de sistemas comunitarios

En el marco del Día de la Gestión Comunitaria del Agua, la Alianza Aguas Comunes advirtió que 20 millones de personas en el país dependen de sistemas comunitarios para acceder al agua potable, en Chiapas son cerca de dos millones de personas, una de cada tres; esto ante la falta de cobertura de los servicios públicos en zonas rurales y periurbanas.

La organización integrada por 12 asociaciones civiles, entre ellas Cántaro Azul, señaló que esta forma de organización histórica y sin fines de lucro no es informal, sino un pilar de la gobernanza hídrica en territorios indígenas y rurales.

La brecha entre las cifras oficiales y la realidad es amplia. Mientras el Censo de Población y Vivienda 2020 reporta una cobertura teórica de agua entubada del 89.4 %, un análisis territorial de RED+AGUA Chiapas basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 revela que solo el 47.3 % de los hogares chiapanecos cuentan con toma domiciliaria y apenas el 41.2 % recibe agua todos los días.

Gestión

Detrás de estas cifras operan comités, patronatos, juntas y asambleas comunitarias que administran, distribuyen y mantienen el servicio donde el municipio no ha llegado. El costo humano de esta carencia recae principalmente en las mujeres.

En comunidades de la región Altos de Chiapas, como Chenalhó, el acarreo de agua implica recorrer distancias de entre 20 minutos y media hora, tarea que asumen en su mayoría mujeres, niñas y niños desde los cinco o seis años.

Datos de Cántaro Azul estiman que en el estado las mujeres y niñas invierten hasta cuatro horas diarias en esta labor, una carga que frena su salud, educación y desarrollo comunitario.

Estabilidad

La Alianza Aguas Comunes destacó que la gestión comunitaria no requiere ser creada por ley porque existe y funciona históricamente en los territorios.