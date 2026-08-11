Minería reporta un crecimiento del 16.6 por ciento

En las cuatro actividades industriales, Chiapas mostró un crecimiento de 6.8 % de forma anual, de acuerdo con las cifras originales publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado coloca a la entidad por encima del promedio nacional, que fue del 2.4 % en el mismo periodo que comprende el mes de abril.

El reporte del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) detalla que el desempeño positivo de Chiapas estuvo encabezado por el sector de Minería, el cual presentó un incremento anual del 16.6 %, posicionando a la entidad como una de las de mayor avance en esta rama a nivel país.

El sector de la construcción, presentó en Chiapas un alza del 9.1 %, y las Industrias Manufactureras, con un 2.4 %, también contribuyeron al resultado favorable.

Cabe mencionar que, pese al crecimiento general, el sector de Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua presentó una ligera caída del 0.7 %.

Panorama nacional

En el panorama nacional, los estados que presentaron las variaciones anuales más destacadas fueron Hidalgo, con un espectacular incremento del 21 por ciento; Nayarit con 16.2 por ciento; Oaxaca con 13.1; Veracruz con 11.2, y Sinaloa con 10.4, además de Yucatán.

Por otro lado, las entidades con las mayores contracciones anuales fueron Quintana Roo con una baja del 23.1 por ciento, Morelos con un descenso del 15.8, y Campeche con una disminución del 5.3 %.

En contraste, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, las cifras en Chiapas se observó un incremento del 2.6 por ciento, superando también la media mensual, que fue impulsada por estados como Oaxaca (11.8%), Ciudad de México (9.4%) y Quintana Roo (7.1%).