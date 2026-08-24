Minería, soporte de la economía estatal

La minería es una actividad que persiste en Chiapas pese a situaciones complejas, como denuncias de abusos; hoy, se ha convertido en soporte de la economía estatal, explicó el economista Raúl Vera Ríos.

El también investigador explicó que la economía estatal pasó de 104.64 puntos en el segundo trimestre de 2023 a 115.42 puntos en el primer trimestre de 2026.

Pero también dijo que existe una notable baja en el dinero circulante, esto en gran medida a la reducción en obra pública, pues esta mueve diversas cadenas de servicio informales.

De este crecimiento, informó, la minería aporta unos 690 millones de pesos anuales, de los cuales el material pétreo, además del oro, plata, cobre, zinc, titanio y otros metales, destacan.

Conflictos

No obstante, el mal manejo de los procedimientos ha generado permanentes conflictos regionales, donde los habitantes se oponen a este tipo de extracciones realizadas por poco más de 50 concesionarias.

Esta actividad tiene que ver con la economía en Chiapas, que se posicionó como la segunda entidad con mayor dinamismo de México, al registrar una tasa de crecimiento promedio anual equivalente de 3.32 %.

Con este desempeño, Chiapas se ubicó únicamente detrás de Hidalgo, entidad que encabezó el indicador nacional con un crecimiento promedio anual de 3.56 por ciento.

El avance del estado se sostiene principalmente en la actividad de la minería, comercio y servicios vinculados al turismo, sectores que han fortalecido la dinámica económica regional y generado nuevas oportunidades para empresas, personas emprendedoras y prestadores de servicios.