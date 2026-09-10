Minería tira del carro en actividades industriales

Chiapas registró un crecimiento mensual del 1.7 por ciento, el tercero más alto del país, solo detrás de Quintana Roo (11.5 %) y Guanajuato (2.1 %), de acuerdo al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, de forma anual determina que la actividad industrial cayó un 0.7 por ciento respecto a mayo del año pasado, el mes de referencia de este análisis económico.

Los números señalan a un solo sector como el protagonista: la minería. Si bien de forma mensual la actividad creció, el total de la actividad industrial en Chiapas presenta una variación anual negativa de -1.1 por ciento. El sector de la minería creció a un ritmo de 16.5 por ciento en el mismo periodo.

El resto de los sectores, en cambio, van a la baja: la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y agua cayó un 9.4 por ciento; la construcción, un 0.4 por ciento, y las industrias manufactureras, un 6.1 por ciento anual.

Nacional

A nivel nacional, la actividad industrial total disminuyó 0.6 por ciento anual en mayo, aunque a tasa mensual mostró una ligera recuperación.

Al igual que en Chiapas, el sector que mejor desempeño mostró en el país a tasa anual, fue la minería, con un alza de 4.6 por ciento.

En contraste, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos disminuyó 0.9 por ciento; la construcción cayó 0.5 por ciento, y las industrias manufactureras retrocedieron 1.4 por ciento, siendo este último sector el que más restó al resultado nacional.