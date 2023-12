Ministro propondrá reclasificar caso de Karla Yesenia Gómez

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá al pleno la reconsideración por el delito de “homicidio” a “feminicidio” en el caso del asesinato de la joven chiapaneca Karla Yesenia Gómez Velasco.

En el proyecto, el ministro señaló lo siguiente: “(…) no quisiera dejar pasar la oportunidad para remarcar que en esa revisión de constancias también noto que en la sentencia de la Sala de Apelación se realizaron afirmaciones que lastimaron la percepción de la víctima e, igualmente, replicaron un lenguaje estereotipado”.

Por otro lado, en el proyecto profundiza: “(…) como se ha explicado, el calificar un delito como ‘pasional’ es parte de los estereotipos que intentan romantizar y justificar la respuesta violenta que tienen los agresores en contra de las mujeres. Asimismo, intentan desviar las demás líneas de investigación que podrían llegar a la verdad de lo acontecido. Al final, estas afirmaciones solo responsabilizan a las víctimas de sus asesinatos y las culpabiliza ante la sociedad”.

Cabe señalar que en meses pasados el órgano máximo de justicia del país decidió atraer el caso de Karla Yesenia, ya que consideró la existencia de irregularidades en la carpeta de investigación. Por tanto, en la presente semana la Primera Sala avalará o rechazará dicho proyecto.

Karla Yesenia, con apenas 21 años, era una estudiante de Derecho. En la mañana del 4 de julio, Karla recibió una llamada de su jefa inmediata para que acudiera a entregar todos los documentos y aspectos que tenía pendiente.

Karla llamó a su hermano al mediodía, pues había hecho un compromiso con él, pero su llamada fue para cancelar, le dijo que no iba a poder acompañarlo porque aún no terminaba los pendientes y desconocía cuánto más tardaría. A las siete de la noche, al intentarse comunicar su hermano con ella, la llamada no entraba y enviaba a buzón.

Posteriormente, un hombre marcó a Maricruz Velasco Nájera (madre de la víctima) para indicarle que alrededor de una hora la llevarían a su casa, pero esto nunca pasó. A la mañana siguiente, lo primero que realizó la madre al levantarse fue ir al cuarto de Karla para verificar si estaba ahí, pero no estaba.