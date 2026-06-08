Mirador Los Chiapa abrirá ruta Tuxtla-SCLC

El secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén, informó que la remodelación al mirador Los Chiapa, está materialmente concluida e incluirá un servicio de paramédicos y área de vinculación turística con otras regiones de la entidad.

Detalló que se busca que este mirador y por consiguiente entrelace a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo como una ruta turística más amplia que las que se tienen ahora, pudiendo aumentar la conectividad hacia San Cristóbal de Las Casas y la diversidad de destinos que desde ese municipio se atienden.

Dijo que de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tuxtla y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) trabajan para terminar las mejoras con total respeto al medio ambiente.

El lugar, dijo, contará con senderos para pasear caminando, una torre de avistamiento, restaurante, binoculares escénicos, pasamanos mejorados, baños, servicio médico y señalética en general.

“Muy pronto este nuevo atractivo abrirá sus puertas y miles de personas podrán vivir el Cañón del Sumidero desde una perspectiva diferente, emocionante e inolvidable”.

Esto representa un importante impulso al turismo estatal pues se trata de una de las referencias de Chiapas hacia el mundo.