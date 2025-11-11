Misioneros de Inglaterra visitan la entidad

Un grupo de 12 misioneros de Manchester, Inglaterra, encabezados por Wayne Hudson, se encuentra en Chiapas para presidir actos que han denominado “Noches de Salvación y Milagros”.

La Alianza Evangélica Ministerial de los Altos de Chiapas en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas, acompañada de los líderes evangélicos, informó que recorrerán 13 municipios de Chiapas.

Explicaron que las actividades iniciarán este martes, a las cuatro de la tarde en la plaza de toros “La Coleta” en San Cristóbal de Las Casas, con la actividad denominada: “Noches de Salvación y Milagros”.

Dieron a conocer que la presencia de los líderes en Chiapas traerá bendiciones a la población de la entidad, que será un acto masivo al que podrán asistir todas las personas que deseen cambiar su vida y seguir a Jesús.

El pastor Cuauhtémoc Gómez dijo en entrevista que el proyecto en general se denomina: “Chiapas para Jesús, un proyecto de alcance porque las personas necesitan conocer a Jesús para encontrar una vida mejor”, en el que participan los misioneros de Manchester, Inglaterra.

Más adelante, se llevará a cabo a las seis de la tarde el gran evento evangelístico “Santidad y milagros”, con entrada libre.

Finalmente, señaló que entre los municipios que visitarán están: Teopisca, Amatenango del Valle, Comitán, Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Tzimol, La Frailesca, por citar algunos.