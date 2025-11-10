Mitad de las infancias con esquema incompleto

Un reciente estudio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) detalló que el 48.2 % de la población infantil rural de tres a seis años, no contaba con el esquema de vacunación completo para su edad.

La investigación, presentada como tesis para obtener el grado de Maestra en Salud Pública y Sustentabilidad por Génesis Moncerrat Barrientos Hernández, se titula “Cobertura del esquema de vacunación en la población infantil de tres comunidades rurales del estado de Chiapas, México”.

La vacunación, considerada una de las estrategias más eficaces de la salud pública para prevenir enfermedades infecciosas y reducir la morbimortalidad infantil, enfrenta un serio retroceso en las zonas más vulnerables de México.

Hallazgos

El análisis, que evaluó a 114 niños y niñas (NN) de tres a seis años en el municipio de Ixtapa, mostró que el incumplimiento fue mayor en los menores de tres y cuatro años, con porcentajes del 32.7 % y 30.9 %, respectivamente. Los niños varones fueron los que predominaron en los esquemas incompletos (65.5 %).

En cuanto a las vacunas específicas, la pentavalente fue la que mayor cobertura alcanzó en sus dosis (entre 97.4 % y 99.1 %), siendo la tercera dosis la más aplicada (99.1 %).

Sin embargo, se identificaron fallas significativas en otras inmunizaciones vitales, la tercera dosis de la vacuna contra el Rotavirus (84.2 %) y el refuerzo de la antineumocócica (87.7 %) se encontraban entre las menos administradas.