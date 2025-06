Mitos y beneficios de la donación de sangre

¿Me va a doler? ¿Me contagiaré de otras enfermedades? ¿Tengo que hacer ayuno 12 horas antes de donar? ¿Solo puedo donar una vez en el año? Esta y más incógnitas fueron resueltas por el Dr. Rafael Laparra Laparra, director del Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona”.

El especialista ubicó a la sangre como un componente valioso para el sistema de salud en México; por tanto, todos los hospitales deben tenerlo en reserva cuando se presenta un accidente, parto o otras complicaciones donde se pueda llegar a necesitar.

Mitos

Antes de realizar la extracción, se realiza una prueba para verificar que la sangre donada es sana y no transmite enfermedades a otras personas. Para Laparra, lo anterior significa tomarse en serio la calidad de los donantes y lo extraído.

El especialista en los primeros días del sexenio inició con una mega campaña de donación dentro de las instituciones a nivel municipal, estatal y federal, lo que generó se obtuviera una buena ganancia en las unidades que tienen. Por ejemplo, en Comitán recopilaron 100 unidades en un solo día.

Dentro de los mitos existentes es la extensión de horas de ayuno para donar, a lo que Laparra respondió de forma contundente de al menos 6 horas.

“Se recomienda no comer nada muy grasoso, porque afecta a la sangre y al plasma. Notamos mucho colesterol y triglicéridos, por lo que se pide ingerir algo no tan copioso”, externó.

El doctor, para contrarrestar lo anterior, dijo que es el propio personal de la secretaría quien brinda fruta, agua y café a las personas que se dan cita al momento de donar.

Otro mito recurrente al momento de donar es que duele. No obstante, explicó que como seres humanos somos propensos a sentir una pequeña molestia, pero en realidad, al pasar por una punción no sentirás ese dolor cada vez que salga: “es solo una molestia que sentirás al principio”.

Una resistencia sonada al momento de realizar este acto es el tiempo de recuperación tras donar sangre. Ante ello, comentó que antes de ello evalúan si la hemoglobina del donante se encuentra dentro de los estándares requeridos, esto con el fin de adelantarse a conocer si no sufrirá algún tipo de descompensación.

“Generalmente, tenemos un periodo de 24 horas para que no hagan ejercicio o cosas pesadas, porque pueden sentirse un poco mareadas. Y al exponerse al sol, se deshidrata más de lo común. Por lo tanto, se recomienda beber muchos líquidos y no realizar actividades intensas”, explicó.

El encargado del Banco de Sangre enfatizó la programación de citas para las personas donantes, esto con el objetivo de agilizar dicho acto.

Beneficios

Uno de los incentivos más destacados al momento de donar la sangre son el paquete de análisis realizados para saber si resulta seleccionada la persona. Entre los que se encuentra: presión arterial, altura, peso y temperatura; BH, grupo sanguíneo, detección de VIH, hepatitis b y c, sífilis y tripanosomiasis.

El doctor aseguró se trabaja de forma intensa para que dichos análisis sean entregados de forma física o bien electrónica, y se sume a la lista de beneficios para la persona donante.

Requisitos

Entre los requisitos para donar se encuentran tener una edad de 18 a 65 años; pesar más de 50 kilos; tener buena salud y no haber practicado en el último año los siguientes procedimientos: tatuajes, piercings, endoscopía, cateterismo cardiaco, depilación láser, reproducción asistida, transfusión o trasplante; no estar embarazada o lactando y no haber tenido más de tres embarazos, contando abortos; haber dormido seis horas consecutivas como mínimo y no consumir alcohol ni cigarro 72 horas antes.