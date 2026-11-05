Mochila de emergencia responde a acciones habituales

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), impulsa de manera permanente acciones y herramientas orientadas a fortalecer la seguridad, el bienestar y la preparación de las familias mexicanas ante cualquier eventualidad.
Las campañas y publicaciones sobre la preparación de la mochila de emergencia forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar una cultura sólida de autoprotección y prevención compartida. Estas guías se difunden de forma periódica en conjunto con las autoridades estatales de Protección Civil, donde se invita a la población a conocer los artículos básicos de autocuidado y a estructurar con calma y anticipación su Plan Familiar de Protección Civil.
Propósito
El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo permanente de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre, ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países.
La mochila de emergencia es un kit de artículos básicos que permite a una persona o familia estar preparada para responder ante una situación de riesgo o desastre natural, como un sismo, inundación, incendio o huracán.
La finalidad es contar con lo indispensable para atender las necesidades básicas, mientras llegan los servicios de apoyo o se restablecen las condiciones de seguridad.
La CNPC reitera su compromiso de acompañar a la sociedad mexicana con información oportuna, constructiva y cercana para construir comunidades cada vez más preparadas y resilientes.