Modalidad mixta del Tec registra alta demanda: directora

La fecha límite para tramitar y pagar la ficha de la convocatoria 2026 de la modalidad mixta del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) es el próximo 10 de agosto, por lo que continúan promoviendo los beneficios, requisitos y la forma de poder acceder a esas carreras, indicó la directora del plantel, Marisa Flores Aguilar.

Dio a conocer que, con el objetivo de brindar información oportuna y acompañar a las y los aspirantes en su proceso de ingreso, concluyeron con éxito el ciclo de cinco pláticas informativas en línea, realizadas los días 6 y 20 de junio, 4 y 18 de julio, y 1 de agosto.

Personal académico y administrativo presentó la oferta educativa de la Modalidad Mixta, integrada por las ingenierías en Industrial, Administración y Sistemas Computacionales; este esquema combina clases presenciales los sábados con actividades apoyadas en herramientas digitales.

Se ofrece como una alternativa flexible para quienes desean cursar estudios superiores sin descuidar sus responsabilidades laborales o personales.

Las y los aspirantes recibieron información detallada sobre las etapas del proceso de admisión, que comprende el registro en línea, el pago de la ficha, la descarga de la ficha de evaluación diagnóstica, la capacitación, la evaluación diagnóstica en línea y la publicación de resultados, además de resolver de manera personalizada sus dudas respecto a requisitos, documentación y procedimientos.

La directora dijo que estas reuniones en línea permitieron acercar la convocatoria 2026 de la Modalidad Mixta a aspirantes de distintos municipios de Chiapas y de otras entidades del país, al desarrollarse completamente en línea.