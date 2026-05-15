Modelo de proximidad social construye confianza

En la Nueva Era, por sus resultados positivos en materia de seguridad, Chiapas se ha posicionado como referente a nivel nacional, y bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, la estrategia de seguridad avanza hacia el fortalecimiento del modelo de proximidad social para mejorar el vínculo de confianza entre ciudadanía y sus autoridades.

Estrategia

Con una policía más capacitada y equipada, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con presencia permanente en territorio, promueve una estrategia, en la que la interacción sea más cerca y sensible a las necesidades de la población.

Como parte del modelo de proximidad social que impulsa la SSP, los cuerpos de seguridad rompen las barreras de no solo prevenir y combatir conductas delictivas, sino también realizan acciones de apoyo directo a la ciudadanía, desde el cambio de una llanta, orientación, asistencia en situaciones de emergencias imprevistas.

Cuerpo policial

La SSP hoy cuenta con elementos que tienen la vocación de servicio, comprometidos en fortalecer los lazos de confianza y colaboración entre sociedad y autoridades.