Modelo educativo no contempla uso de IA

Actualmente el uso de las tecnologías de la información, específicamente en el campo de la inteligencia artificial (IA), no está contemplado en el modelo educativo que se aplica en México. Las y los docentes que han comenzado a utilizar sus herramientas para sus clases, lo hacen de forma autodidacta, porque tampoco hay capacitación al respecto.

El docente Uri Estrada Lara, comentó que muchos maestros se han atrevido a experimentar con las nuevas herramientas tecnológicas sin ninguna guía oficial, utilizan diferentes plataformas de inteligencia artificial como Chat GPT, Gemini y otras para sus clases, pero sin explotar completamente todo el potencial.

Nuevo proyecto local

El docente dio a conocer que ya está en pláticas con la Secretaría de Educación para el desarrollo de una red neuronal; un conjunto de algoritmos conectados que aprenden entre sí y que ayudan a resolver un problema o generar datos.

La idea es dar acceso a esta herramienta a todas y todos los docentes en Chiapas de forma gratuita e ilimitada. Va ser totalmente regionalizada. La diferencia con una IA, es que esta plataforma va enfocada al ámbito educativo.

Dijo que el secretario de Educación de Chiapas se interesó desde el primer momento en el proyecto cuando se lo presentó, manifestando su interés para que llegue a todas y todos los maestros.

No hay una guía

Comentó que todavía hay un debate sobre el uso de la IA en la educación, con muchas ideas a favor y en contra, por eso no se ha incluido en el modelo educativo. Incluso algunos docentes dicen que limita su práctica, porque se puede hacer cualquier proyecto, pero la verdad es que lo toman como ley, no leen, no revisan, no editan.

La realidad es que la IA solo es una herramienta que ayuda a generar datos, proyectos y más, pero se debe saber depurar para que se aplique con un impacto real y no como algo que solo hace más fácil las cosas para el docente y el estudiante.

Sobre las y los estudiantes y el uso que hacen de la IA, consideró que hay un descontrol total, es común los casos en los que utilizan una plataforma para hacer sus proyectos y como la mayoría de los docentes no tienen las herramientas para identificar la diferencia, los toman como buenos.

Maestros capacitados evitarían ese mal uso de los estudiantes, serviría para que desarrollen trabajos con el pensamiento crítico. Considerando que hay plataforma que humanizan los textos, que generan datos no tan planos, ya que muchos programas al hacerlo dejan ciertos marcados posibles de identificar con el conocimiento básico.