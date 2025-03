Modernización en trámites, gran avance para Chiapas

El diputado por Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, reveló que de manera reciente se aprobó la reforma al gobierno digital, con lo que Chiapas tendrá un gran avance en la agilización de trámites.

Manifestó que con esta acción se eliminaran obstáculos para las gestiones de la ciudadanía, “la digitalización nos permite mejorar los servicios públicos, modernizando y eficientando el servicio y haciéndolo más accesible, equitativo, ágil y sin obstáculos innecesarios; además de fortalecerse la transparencia y la rendición de cuentas”, compartió.

Destacó también el trabajo de los diputados de la LXlX Legislatura en materia de jóvenes; con la que, a partir de ahora, las personas entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, contarán con un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vigente.

Objetivo

Este apoyo tiene la finalidad de que los jóvenes se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.

“Con esta reforma se apuesta a las juventudes, ya que no podemos entender un México progresista y en desarrollo si no es de la mano de ellos”, dijo.

Mientras que, en cuanto al fortalecimiento de la soberanía nacional, dijo que el país esta muy bien cimentado y que estas iniciativas contribuyen aún más.

“Con ella protegemos nuestro derecho a la autodeterminación hacia cualquier intromisión extranjera, nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestra gente no se vende, no se entrega y no se negocia. México seguirá siendo dueño de propio destino”, concluyó.