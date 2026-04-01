Modernizan la tarjeta de circulación

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Manuel Pariente Gavito, inició la transición hacia una nueva tarjeta de circulación plástica de alta resistencia. Este cambio sustituye el formato de papel por un material sintético que evita el deterioro por agua o uso constante, ofreciendo a las y los contribuyentes un documento más práctico, duradero y acorde a la modernización administrativa del estado.

Para garantizar la seguridad del patrimonio vehicular, el nuevo documento integra hologramas, códigos de barras y un código QR que blindan la información y previenen falsificaciones. Aunque la validez y el esquema de renovación se mantienen de forma anual, la implementación de estas tecnologías asegura que los datos personales de la población usuaria estén protegidos bajo estándares de seguridad más estrictos.

La distribución de este nuevo formato será gradual en toda la entidad. Actualmente, el servicio ya está disponible para vehículos particulares en las delegaciones de Tuxtla Gutiérrez, Reforma y Comitán, con el objetivo de extender la cobertura al resto de los municipios y contribuyentes de manera progresiva.