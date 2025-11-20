Modernizan terminal pesquera en Puerto Chiapas

La terminal pesquera de Puerto Chiapas será rehabilitada, modernizada y equipada para fortalecer su capacidad operativa y productiva, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional.

Para ello, fue firmado el protocolo de entrega-recepción por el director de Asipona, Mateo Arzate Loza y el director general de Procesa, Mauricio Pariente, quienes establecieron que ello vendrá a impulsar el desarrollo portuario y económico regional.

La empresa Factor Pesca, de capital chiapaneco, la cual forma parte del grupo dedicado a la industria atunera en el parque industrial Francisco I. Madero, será la encargada de los trabajos.

Trabajos

Será en los próximos días que inicien las actividades, estableciéndose que el proyecto permitirá ampliar el procesamiento de atún en la región.

Además, que con ello se fortalece la economía, el comercio y la atracción de inversiones, la generación de empleos y el incremento de la llegada de embarcaciones atuneras.

Arzate Loza, afirmó que “esta entrega refuerza el compromiso del puerto con el crecimiento sostenible y la generación de condiciones favorables para la inversión”.

En tanto, Mauricio Pariente destacó el impulso a la industria atunera en Puerto Chiapas y las inversiones fortalecerán el desarrollo regional.

De esta manera “Puerto Chiapas se consolida como un puerto en expansión, atractivo y confiable para invertir”.