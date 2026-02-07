Modernizarse, el reto de los contadores

El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos inició una nueva etapa con la toma de protesta del nuevo consejo directivo. Martha Lilia de la Cruz Chamé, nueva presidenta de la agrupación aseguró que el principal reto de trabajo será modernizar la profesión ante la necesidad de dominar las herramientas tecnológicas que están revolucionando la fiscalización y la contaduría.

En conferencia de prensa, la nueva presidenta dijo que la actualización tecnológica es obligatoria, además del fortalecimiento de la certificación y la defensa de la ética profesional. Subrayó que la transformación digital y la fiscalización electrónica exigen una evolución inmediata del gremio.

“La inteligencia artificial ya forma parte de los procesos de revisión por parte de la autoridad, y como gremio debemos estar a la vanguardia para brindar certeza y confianza a la sociedad”, afirmó De la Cruz Chamé.

Llamado

La dirigente exhortó a los contadores públicos de la entidad que no estén colegiados a integrarse al organismo, destacando que esta acción fortalece la práctica, garantiza el cumplimiento del Código de Ética y ofrece respaldo institucional.

El evento contó con la presencia del C.P.C. Santiago de Jesús Rejón Delgado, Presidente de la Región Centro Istmo Peninsular del IMCP, quien expresó el respaldo regional al nuevo Consejo. Rejón Delgado destacó la relevancia del colegio chiapaneco en una región que agrupa a más de 3,600 asociados.

Informó, además, sobre las acciones estratégicas que impulsa el IMCP a nivel nacional, como el fortalecimiento de la certificación y el “Convenio Rosa”, que otorgará facilidades a las contadoras para su colegiación y certificación, promoviendo la paridad de género.

Con esta renovación directiva, el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos busca consolidar un gremio sólido y alineado con los desafíos normativos y tecnológicos de 2026.