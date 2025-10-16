Modificación del escudo, debe ir a consulta popular

Ante la propuesta de la iniciativa del diputado Pepe del Valle para modificar el escudo de armas del estado de Chiapas, el legislador Juan Salvador Camacho Velasco, de la bancada de Morena, consideró que la decisión final sea sometida a una consulta pública ciudadana.

El legislador reconoció la propuesta de su colega, destacando que es “muy interesante” y que está siendo consensuada con sectores intelectuales, culturales y artísticos.

Sin embargo, subrayó que, en el marco del “nuevo humanismo” que promueve el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, lo fundamental es escuchar al pueblo.

“Y para mí es fundamental escuchar todas las voces”, afirmó el morenista, señalando que las herramientas de participación ciudadana existen precisamente para “disminuir diferencias”.

Aceptó que existen posturas diferentes sobre el tema, lo cual consideró “válido”, y recordó que el propio mandatario estatal ha incentivado el debate y la participación popular.

Frente a lo que calificó como una decisión de gran valor para la identidad chiapaneca, Camacho Velasco propuso no dejar la resolución únicamente en manos de los diputados o en una “instrucción unilateral”.